19年間、弁当店の夜勤アルバイトで生計を立てながら、役者活動と武術を続けていた永松昌輝さん。40歳という人生の節目を前に、訪問介護のヘルパーへと転身しました。 「大変そうな仕事」。そんなイメージしかなかった介護の仕事ですが、利用者と向き合うなかで本当の魅力に気づきます。そして、思いがけず役立ったのが、舞台や武術で磨いてきた“人を見る力”だと言います。 3度の誘いで介護の世界へ