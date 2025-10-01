BTSのJUNG KOOKが、アメリカで最も人気のあるK-POPアーティスト1位を獲得し、“グローバルスター”としての地位を証明した。【写真】「破壊力えぐ」JUNG KOOK、胸板“むき出し”海外メディア『Music Mundial』は9月30日（現地時間）、「2025年アメリカで最も人気のあるK-POPアーティスト」投票の結果を発表し、JUNG KOOKが1位に輝いた。同メディアは「JUNG KOOKの受賞は、K-POPにおいて他の追随を許さない人気と影響力を証明する驚