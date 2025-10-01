動画「【厳重警戒】2日にかけて北～東日本は大雨 上空寒気や下層暖湿気の影響で大気の状態非常に不安定」では、気象予報士の松浦悠真氏が最新の気象状況について詳細に解説した。松浦氏は「上空の寒気や暖かく湿った空気の影響で、北日本から東日本では大気の状態が非常に不安定となっています」と述べ、北海道を中心に記録的な大雨が発生している現状を警告。「今後も非常に激しい雨が降り続く予想となっておりまして、厳重