アニメグッズ通販サイト「TOHO animation STORE（以下：TaS）」10周年を記念して、TOHO animationレーベルから10タイトルの新規描き下ろしビジュアルが制作・公開された。『葬送のフリーレン』など各タイトル2人のキャラクターが10周年をお祝いするかのような特別な衣装に身を包んだスペシャルなビジュアルとなっており、ネット上で話題となっている。【画像】見たことない！『フリーレン』『呪術廻戦』『ハイキュー!!』…10作品