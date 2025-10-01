オンライン将棋対局サービス「将棋倶楽部２４」が、2025年12月31日をもって終了することが発表された。運営する席主の久米宏氏が10月1日付で公式サイトに告知した。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「将棋倶楽部２４」は1998年末に開設され、インターネット上で全国の愛好者が集まり、将棋の対局を楽しめる場として親しまれてきた。当時はネット将棋の草分け的存在であり、多くのプロ棋士やアマチュア強豪も利