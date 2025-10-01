元プロ野球DeNA荒波翔氏（39）の妻でタレント、キャスターの宮崎瑠依（42）が1日までにインスタグラムを更新。史上4人目の日米通算200勝を達成したプロ野球巨人の田中将大投手（36）を祝福した。宮崎は、今年のキャンプ時にさまぁ〜ずの三村マサカズ、大竹一樹とともに田中を取材した写真をアップし、「田中将大投手日米通算200勝おめでとうございます！！！」と祝福し、「高校時代から見ているあのマー君が…200勝よ。感慨深いよ