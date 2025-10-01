お笑いトリオ、ハナコの秋山寛貴（34）が、9月30日放送の日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」（火曜午後8時）に出演。実家が参道のせんべい店だと明かした。番組のテーマは「家業がすごい有名人SP」。秋山は「高松最上稲荷という岡山県で言うと一番初詣の人数が多い、毎年60万人くらいの方が来る。その参道があるじゃないですか、そこのお店をやってます。ひいじいちゃんのときから」と明かした。明石家さんまは「手塗りで？」と聞