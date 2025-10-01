国慶節（建国記念日、10月1日）と中秋節（旧暦8月15日、今年は10月6日）に合わせて10月1日から8日までが8連休となる中国で、一部の旅行者はここ数日、すでに一足早く旅行先に向かっている。中国では近年、「情緒的価値」が旅行者が旅行先を選ぶ際の一番重要な要素となっている。そして、多くの人が、人気観光スポットを巡って観光するスタイルから、没入型バケーションへとシフトするようになっており、8連休中もそのような特徴が