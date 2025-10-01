気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年10月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞人との関係性が広がり、新しい交流が生まれるときです。これまで話す機会のなかった相手や少し苦手意識を持っていた人に、自分から笑顔で挨拶したり、何気ない話題を振ってみたりするとよ