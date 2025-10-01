サッカーJ1、ファジアーノ岡山の新たなホームスタジアムの建設に向けた署名活動がきのう（9月30日）、最終日を迎え、サポーターらが街頭で最後の協力を呼びかけました。 【写真を見る】「40万筆超え」ファジアーノ岡山の新ホームスタジアムの建設に向けた署名岡山県と岡山県議会に提出へ （ファジアーノ岡山森井悠社長）「岡山の新スタジアム整備のための署名活動を行って