岡山市北区いずみ町にある岡山県総合グラウンド体育館の愛称がジップアリーナからシゲトーアリーナに変わり、きょう（1日）現地で愛称の除幕式が行われました。 【写真を見る】岡山県総合グラウンド体育館の愛称 きょう（1日）から「シゲトーアリーナ」に 命名権料は年間2,000万円 除幕式には命名権を獲得した岡山市に本社を置く総合建設業の重藤組の重藤社長や岡山県の笠原副知事らが出席しまし