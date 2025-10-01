ピーターラビットのイラストを使用した新グッズが、10月1日（水）から、一部の郵便局店頭で販売されている。【写真】かわいすぎる！“ピーターラビット”の新グッズ全4種一覧■世界観を豪華に彩る今回登場したのは、和紙の質感と箔押しの輝きでピーターラビットの世界観を豪華に彩った「ピーターラビットのし袋パーティーシリーズ」。パーティーをテーマに箔押しをあしらった上品なデザインは全4種。たくさんの風船を持っ