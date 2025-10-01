ソフトバンクは1日、武田翔太投手（32）と来季の契約を結ばないと発表した。武田は宮崎日大高からドラフト1位で2012年に入団。1年目から8勝を挙げるなど鮮烈なデビューを果たした。15年には13勝、16年には14勝を挙げ、先発の柱として活躍。しかし、24年4月にトミー・ジョン手術を受けるなど、ここ数年は振るわず。4年契約4年目の今季は、手術明けで2軍で6試合登板にとどまっていた。武田は1日、インスタグラムを更新し、来季