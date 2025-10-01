ソフトバンクの選手同士で繰り広げられている首位打者争いがヤマ場を迎えている。9月30日の日本ハム戦、「2番中堅」で出場した牧原大成内野手（32）は1打席目に中前打、3打席目にも右翼線への二塁打を放ち、4打数2安打。打率3割1厘と3割をキープした。一方、柳町達外野手（28）は「3番右翼」で出場。3打数0安打で打率2割9分3厘まで落とした。小久保裕紀監督は「あと2試合あるので。次は柳町を2番、牧原を3番で入れ替えます」と