大阪府内の路上で、女子高校生の背後からロープのような物を首にかけて引き倒そうとしたうえ、抵抗された際に顔を平手で殴り転倒させてケガを負わせたなどとして、大阪府貝塚市の男（40）が逮捕されました。大阪府警が10月1日、不同意わいせつ致傷と強盗の疑いで逮捕したのは、貝塚市の無職・所谷広隆容疑者（40）です。府警によりますと、所谷容疑者は9月1日夜に大阪府内の路上で、わいせつ行為をする目的で、歩いていた女