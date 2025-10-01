10月に入り、また値上げラッシュが家計を直撃することになりそうです。値上げは飲料を中心に3000品目を超え、一部のペットボトル飲料はついに200円台に突入します。【写真を見る】「給料上がれば…」3000品目超の値上げラッシュペットボトル飲料 200円時代へ店の外に清涼飲料水の自販機を設置している、都内の酒店。9月、各飲料メーカーから“秋の価格改定”を知らせる通知が届いたと言います。佐々木酒店檜山幸司さん「