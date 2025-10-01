元衆院議員の杉村太蔵が１日、４日に投開票を迎える自民党総裁選の最新情勢について言及した。番組では残り３日となった総裁選について特集。ＡＮＮ調べの中盤情勢として、小泉進次郎氏が国会議員票と自民支持者を合わせて２００超と他候補を大きく引き離して１位。次いで約１２０票の高市早苗氏と約１１０票の林芳正氏が２位を激しく争っていると紹介。過半数の２９６票に達する候補はおらず、決選投票となる見込みと伝えた。