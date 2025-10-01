韓国南部の釜山で李在明大統領と会談した石破総理はきょう午前、政府専用機で帰国しました。石破総理を乗せた政府専用機はきょう午前、東京・羽田空港に到着しました。きのう行われた韓国の李大統領との会談では、相手の国を相互に訪れる「シャトル外交」を推進し、日韓関係を安定的に発展させていくことで一致しました。会談後、石破総理は次の政権に望むこととして「日韓関係を不可逆的に後戻りさせることなく、発展的に進めてい