気象台は、午前11時30分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を七ヶ浜町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・七ヶ浜町に発表 1日11:30時点東部では、1日夜遅くまで土砂災害や河川の増水に、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□大雨警報・土砂災害・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm□洪水警報1日夜遅くにかけて警戒■