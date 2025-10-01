横浜高島屋で開催された「横浜大黄金展」で１日、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手（３０）の等身大による黄金像がお披露目された。金製品の製造・販売などを行う株式会社ＳＧＣが大谷や球団も公認の下、金箔（きんぱく）約１５５０枚を使用して約１年の歳月をかけて製作。販売価格は５５００万円（税込み）で、他にも純金製の１／１０と１／２０スケールのフィギュアやメダルが公開された。ゲストとして参加した２３年