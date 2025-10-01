女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の月足天音が１日までに自身のＳＮＳを更新。裸眼ショットを披露した。インスタグラムで「久しぶりの裸眼〜」とつづり、顔面どアップの自撮り写真を添えた。この投稿にファンからは「裸眼でこの可愛さはもう最強」「裸眼でも目綺麗すぎる」「おめめきゅるきゅる」「そんな目で見つめられたらやられちゃう」「最近前髪なしスタイル多くて嬉（うれ）しい！」「センタ