タレント・ほしのあき（４８）が、Ｇ１ジョッキーとなった夫の三浦皇成騎手（３５）＝美浦・鹿戸雄一厩舎＝との２ショットを披露した。三浦騎手は９月２８日に行われた第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（中山競馬場・芝１２００メートル）で、１１番人気のウインカーネリアン（牡８歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父スクリーンヒーロー）に騎乗し、人馬ともにＧ１初制覇。デビュー１８年目の三浦騎手は、ＪＲＡ・Ｇ１は１２７回目の挑