チャンネル登録者数310万人超の人気YouTuber「チャンネルがーどまん」が、2025年9月30日公開のYouTube動画で「引退」を宣言した。「今後れなちゃんにも迷惑がかかるなと思い...」がーどまんさんは、「5年間いじめられた真実を話します【がーどまん引退】」と題した動画を公開し、引退を宣言した。「率直に言わしてもらうんですけど、本日をもって僕はチャンネルがーどまんを脱退することになりました。なぜ脱退するかと言いますと