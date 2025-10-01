アジア株韓国株上昇半導体輸出が過去最高、米国除く主要地域全てで増加中国大型連休 東京時間11:05現在 香港ハンセン指数 26855.56（休場） 中国上海総合指数 3882.78（休場） 台湾加権指数 26252.84（+432.30+1.67%） 韓国総合株価指数 3453.77（+29.17+0.85%） 豪ＡＳＸ２００指数 8818.70（-30.08-0.34%） アジア株はまちまち。米政府機関閉鎖の可能性が高まっているものの、アジ