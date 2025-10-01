米株価指数先物時間外取引ダウ160ドル超安 東京時間11:20現在 ダウ平均先物DEC 25月限46525.00（-164.00-0.35%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6712.75（-26.00-0.39%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限24796.00（-105.75-0.42%）