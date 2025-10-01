リスク回避の円買い、ドル円147円台に沈む米政府機関閉鎖ほぼ確実日経500円超安 米政府機関の一部閉鎖が現実味を帯びてきた、日本時間13時1分に約7年ぶりに閉鎖する見通し。リスク回避の円買いが見られドル円は148円台を割り込んでいる。 政府機関閉鎖により米金融市場混乱でドルは売られる（米国売り）との見方が多いが、一方で雇用統計やCPIなど重要統計の発表が延期されることにより、FRBが政策の判断が出来ず、追加