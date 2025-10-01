東京時間11:21現在 東京金先物AUG 26月限（TOCOM） 1グラム＝18620.00（-1.00-0.01%） ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3902.60（+29.40+0.76%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金は高値を更新、米連邦政府機関閉鎖を前にしたリスク警戒、東京金は円高と金高が相殺