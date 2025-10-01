１日、北京の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京10月1日】中国の国慶節に当たる1日早朝、北京の天安門広場で中華人民共和国成立76周年を祝う国旗掲揚式が行われた。１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／邢広利）１日、北京の天安門広場で国旗掲揚式を見守る人々。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）１日、北京の天安門広場で行われた国旗掲揚式。（北