アメリカ企業SpaceX（スペースX）は日本時間2025年9月30日、同社が開発中の新型ロケット「Starship（スターシップ）」による無人での第11回飛行試験に向けて準備を進めていると発表しました。直近のStarship打ち上げ目標日時は、日本時間2025年10月14日8時15分（アメリカ中部夏時間2025年10月13日18時15分）です。Starshipとは？【▲ 2025年8月の第10回飛行試験で打ち上げられたSpaceXの新型ロケット「Starship（スターシップ）」