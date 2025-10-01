長野県塩尻市で２０２１年、妻を殺害したとして、殺人罪に問われた元県議・丸山大輔被告（５１）の控訴審判決で、東京高裁（辻川靖夫裁判長）は１日、懲役１９年（求刑・懲役２０年）とした１審・長野地裁判決を支持し、被告側の控訴を棄却した。判決によると、丸山被告は２１年９月２９日午前１時４４分頃から同３時４分頃、経営する酒造会社の事務所兼自宅で、妻の希美さん（当時４７歳）の首を何らかの方法で圧迫し、殺害し