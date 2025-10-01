外国の運転免許を日本の免許に切り替える「外免切替」制度が10月1日から厳格化されます。【映像】「外免切替」10月1日から厳格化2024年の1年間に「外免切替」で免許を取得した外国人は6万8623人で、免許を取得した外国人による交通事故も発生しています。これまで観光客など3カ月以内の短期滞在者は、パスポートとホテルなどの滞在先が出す証明書で「外免切替」を申請できましたが、今回の改正では、国籍に関わらず例外的な