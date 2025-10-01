韓国を訪問している石破総理大臣は李在明大統領と会談し、両首脳が互いの国を行き来する「シャトル外交」を継続することを確認しました。【映像】石破総理大臣の発言「これだけ極めて近い位置にございますので、日帰りも十分に可能であります。毎回毎回シャトル外交の成果が出るような、そのようなことをこれから私どもも努力をしてまいりたい」（石破総理大臣）会談では日韓共通の社会問題について協議を続け、首都圏一極集中