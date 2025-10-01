インドネシアでおきたモスクの崩壊でこれまでに3人の死亡が確認されました。地元当局は1日、いまも91人ががれきの下に閉じ込められていると明らかにしています。インドネシアの東ジャワ州シドアルジョのイスラム寄宿学校で29日、礼拝の最中に敷地内にある4階建てのモスクの2階と3階部分が崩壊しました。AP通信によりますと、事故当時、モスクでは数百人の学生や教師が祈りをささげていて、これまでに3人の学生が死亡し、100人近く