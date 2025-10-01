大館市に住む50代の男性が1,156万円相当の暗号資産と、19万円余りの現金をだまし取られました。マッチングアプリを通じて日本人女性をかたる相手と知り合ったことがきっかけでした。大館警察署の調べによりますと、大館市に住む50代の男性は今年8月、マッチングアプリで日本人女性をかたる相手と知り合い、無料通話アプリ LINEでやりとりを始めました。その後、相手から「仮想通貨を増やす方法がある」などとメッセージが届