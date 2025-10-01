1日朝の通勤通学の時間帯には衣替えをした人の姿も見られました。JR秋田駅前は通勤通学の時間帯に雨が降りました。肌寒さも感じられ衣替えをした人の姿も見られました。ただ、1日朝の最低気温は各地で平年を上回りました。秋田市は17.3度で9月中旬並みに。低くなった地点は鹿角市八幡平で11.3度、北秋田市脇神で12.9度、男鹿市で13.1度などとなっています。男性 「寒いのでもう長袖着てないと風邪ひいちゃうかなみたいな」高校生「