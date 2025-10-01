中外製薬や大塚ホールディングスが全般地合い悪に抗して大きく買われたほか、第一三共、協和キリン、住友ファーマなど医薬品株に強い動きが目立つ。ハイテク系主力株中心に利益確定売り圧力が顕在化するなか、物色対象もディフェンシブ志向となっており、薬品株に投資マネーが誘導されている。医薬品は３３業種の中で唯一上昇が目立つセクターとなっている。前日の米国株市場ではファイザー＜PFE