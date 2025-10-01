「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午前１１時現在で、インフロニア・ホールディングスが「買い予想数上昇」で５位となっている。 この日の東京株式市場でインフロニアは大幅高。同社は９月３０日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を８９６３億円から１兆１３１０億円（前期比３３．４％増）へ、純利益を３３４億円から５１０億円（同５７．３％増）へ上方修正する