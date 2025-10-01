松任谷由実の新曲「天までとどけ」が、10月9日放送開始のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）の主題歌に起用。また、同曲を使用した本予告映像も公開となった。 （関連：【映像あり】松任谷由実の新曲「天までとどけ」が主題歌、ドラマ『小さい頃は、神様がいて』本予告） 本作は、脚本を岡田惠和が手がけ、主演を北村有起哉が担当、仲間由紀恵らが共演するホームコメディ。松任谷がフジテレビドラマの