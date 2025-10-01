【U-20W杯第2節】(サンティアゴ)日本 2-0(前半0-0)チリ<得点者>[日]市原吏音(55分)、横山夢樹(82分)<警告>[日]大関友翔(64分)、石井久継(90分+6)[チ]フラビオ・モヤ(77分)主審:ジャラル・ジェイド副審:ラーセン・アズゴウ、モスタファ・アカルカド├U-20日本代表が開催国チリ撃破! W杯GL突破一番乗り! 4万超えチリ人の歓声奪ったのは市原吏音&横山夢樹├U-20日本代表戦でリクエストによるビデオ判定が発生!! 男子