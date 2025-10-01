[9.30 U-20W杯GL第2節 日本 2-0 チリ サンティアゴ]開催国に2-0の完封勝利を収めた。U-20日本代表の船越優蔵監督はグループリーグ突破確定後のフラッシュインタビューで「選手が素晴らしかった。全員が戦士になって闘志をむき出しに戦ってくれた。日本の魂を世界に発信できた」と選手を称えた。日本は完全アウェーのチリ戦に臨むと、後半の立ち上がりにDF市原吏音が2試合連続のPKゴールを決めて先制に成功した。さらに後半37分