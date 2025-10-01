[9.30 U-20W杯GL第2節 日本 2-0 チリ サンティアゴ]U-20日本代表は現地時間9月30日、U-20ワールドカップのグループリーグ第2節で開催国のU-20チリ代表と対戦し、2-0で勝利した。すでにB組とC組の3位が勝ち点6となる可能性が消滅したため、日本はたとえ最終節でA組3位になったとしても各組3位のうち上位4か国以上に入ることが確定。大会最速でグループリーグ突破が決まった。初戦を勝利した日本は、先発を2人変更。MF平賀大空と