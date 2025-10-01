ＩＮＰＥＸや石油資源開発、ＥＮＥＯＳホールディングスといった石油関連株が安い。９月３０日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の１１月限が前日比１．０８ドル安の１バレル＝６２．３７ドルに下落した。石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）と非加盟産油国から構成する「ＯＰＥＣプラス」が５日のオンライン会合で追加増産を決定する可能性がある、との観測が原油安要因となって