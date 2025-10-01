１日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発した。日銀がこの日発表した９月の全国企業短期経済調査（短観）については、１０月の利上げシナリオの確度が高まるものはないとの受け止めが広がった。債券の売り持ち高を解消する目的の買いが入ったほか、日経平均株価が前日比で１％を超す下げとなるなど、株高の一服も債券への資金流入を誘う要因となった。 ９月の日銀短観は大企業・製造業の業況判断指数（ＤＩ）は、