・中外薬、大塚ＨＤなど薬品株が逆行高、デイフェンシブ・シフトの流れに米ファイザーやメルクの大幅高も刺激材料に ・サイフューズは急動意、クラレなどと再生医療分野で取り組み ・インフロニアは１年７カ月ぶり上場来高値、今期上方修正を好感 ・三菱重が続落、事業再編関連損失計上し今期は一転最終減益の見通しに ・まんだらけ急伸、８月既存店売上高１４．４％増と大型イベント時期変更の影響なく大幅増収