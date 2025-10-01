U-20ワールドカップは29日、グループリーグ第2節1日目を行い、B組では韓国がパラグアイと0-0で引き分けた。韓国は初戦のウクライナ戦に1-2で敗れており、最終節パナマ戦に勝利してもグループリーグ敗退の可能性が残る状況。前々回19年大会準優勝、前回23年大会ベスト4の強豪が崖っぷちに瀕している。韓国は初戦から3人の先発を入れ替え、パラグアイと対戦。0-0で迎えた前半アディショナルタイム3分、試合を大きく左右する出来