『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）の公式SNSにて、阿部亮平（Snow Man）と末澤誠也＆草間リチャード敬太（Aぇ! group）のオフショットが公開された。 【画像】笑顔で“Aぇポーズ”をきめる阿部亮平＆末澤誠也＆草間リチャード敬太／末澤誠也＆草間リチャード敬太のピースショット／チャンピオンベルトをアピールする阿部亮平 末澤とリチャードがゲスト出演した9月30日の放送は「大