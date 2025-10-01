【BACCHUS WOODLINE4-70’s・ WOODLINEP-CLASSIC】（東北指弾きしかできないアラサー）いつも皆様の投稿を楽しく拝見させていただいています。それぞれ20歳と30歳に誕生日記念に購入したBACCHUSのハンドメイドシリーズのベースです。ジャズベは20歳の誕生日の時に見た目に一目惚れして購入しました。手にいれてから10年間ほぼこれ一本のみだったため、オイルフィニッシュなこともあって購入時のは傷ひとつなかった頃と比べて現