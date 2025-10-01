1日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数180、値下がり銘柄数1260と、値下がりが優勢だった。 個別では夢みつけ隊がストップ高。北海道コカ・コーラボトリング、ユニカフェ、ウィル、トーエル、フェリシモなど22銘柄は年初来高値を更新。トップカルチャー、テクノアルファ、ピクセルカンパニーズ、星和電機、ＩＣＤＡホールディングスは値上がり率上位に買われた。 一方