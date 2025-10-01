1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 8412123.2 34160 ２. 純金信託 1956624.5 19190 ３. 日経Ｄインバ 1567599.37853 ４. 日経ベア２ 1255183.4 192.8