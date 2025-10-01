ヤマハ発動機販売が手掛ける「ヤマハ バイクレンタル」は10月1日より、「2025 秋ライド応援キャンペーン」を開催している。「2025 秋ライド応援キャンペーン」同キャンペーンは、この秋、新たなバイクライフをスタートさせるユーザーをサポートする応援規格。期間中にヤマハ バイクレンタルの新規会員登録を行うと、初めてのレンタルで利用できる「秋ライド応援10%OFFクーポン」がプレゼントされるほか、入会時期に関係なく、新規